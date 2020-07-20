Флойд Мейвезер может провести выставочный бой с экс-чемпионом мира

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вновь намерен провести выставочный поединок в Японии. Впервые американец пошёл на это 31 декабря 2018 года, когда легко нокаутировал Теншина Нацукаву. На этот раз Мейвезер выбрал более серьёзного оппонента. Им может стать бывший чемпион мира во втором полулёгком весе Такаши Учияма, завершивший карьеру в 2016 году.

Стороны ведут переговоры. Мейвезер может снова выступить на турнире промоушена RIZIN.

«Мейвезер — Учияма — захватывающий бой. Сейчас есть несколько проблем с организацией. Это и проблемы с перелётами, финансы и так далее. Но переговоры двигаются хорошо, и этот поединок возможен», — приводит слова главы RIZIN Нобоюки Сакакибары Boxing247.