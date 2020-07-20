Гарбрандт может спуститься в наилегчайший вес ради титульного боя с Фигередо

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт готов спуститься в наилегчайший дивизион, чтобы провести там титульный поединок, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.

Инсайдер подчеркнул, что Гарбрандт делился с ним этой мыслью ещё несколько месяцев назад, и добавил, что Коди по-прежнему готов это сделать.

Напомним, вчера, 19 июля, ранним утром в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2, в главном бою которого разыгрывался пояс в наилегчайшем весе. По итогам шоу титул чемпиона достался Дейвисону Фигередо. Таким образом, Гарбрандт в скором времени может встретиться с бразильцем.

Напомним, что Коди последний раз появлялся в октагоне в минувшем месяце, нокаутировав Рафаэля Ассунсао.