Гарбрандт может спуститься в наилегчайший вес ради титульного боя с Фигередо

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт готов спуститься в наилегчайший дивизион, чтобы провести там титульный поединок, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.
Инсайдер подчеркнул, что Гарбрандт делился с ним этой мыслью ещё несколько месяцев назад, и добавил, что Коди по-прежнему готов это сделать.
Напомним, вчера, 19 июля, ранним утром в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2, в главном бою которого разыгрывался пояс в наилегчайшем весе. По итогам шоу титул чемпиона достался Дейвисону Фигередо. Таким образом, Гарбрандт в скором времени может встретиться с бразильцем.
Напомним, что Коди последний раз появлялся в октагоне в минувшем месяце, нокаутировав Рафаэля Ассунсао.
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