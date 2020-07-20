Фигередо готов подраться за пояс Петра Яна
Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо выразил готовность провести поединок с чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном. По словам бразильца, он намерен стать чемпионом организации в двух весовых категориях.
«Теперь, когда у меня есть пояс чемпиона, должен тренироваться ещё упорнее. Я тот парень, которого все хотят побить, с которым все хотят получить бой. Я из тех людей, которые никогда не сдаются. Чтобы оказаться здесь, я преодолел множество трудностей.
Если мне предложат супербой, то приму его. Готов подняться в легчайший дивизион. Хочу быть чемпионом в двух весовых категориях. Я собираюсь защищать свой пояс», — приводит слова Фигередо MMAJunkie.
Напомним, чемпионом лиги в легчайшем весе является Пётр Ян.
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