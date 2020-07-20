Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вылечился от коронавируса. Об этом сообщил сам бразилец, разместив соответствующий пост в «Твиттере».

На фотографии, выложенной Бёрнсом, изображён результат теста на коронавируса, который показывает отсутствие в организме соответствующего заболевания.

Напомним, COVID-19 был диагностирован у Бёрнса незадолго до турнира UFC 251. В результате он вынужден был отказаться от титульного поединка в полусреднем весе с чемпионом лиги Камару Усманом. Как бы то ни было, президент UFC Дана Уайт уже несколько раз подтвердил, что Бёрнс будет следующим претендентом на пояс.

Соответствующее фото можно посмотреть на официальной странице Гилберта Бёрнса в «Твиттере».