Хадис Ибрагимов: у меня всё хорошо, останавливаться не собираюсь
Боец UFC в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов заверил своих болельщиков, что не собирается завершать карьеру после сокрушительного досрочного поражения от Романа Долидзе на турнире UFC Fight Island 2 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Завязываю с боями, ухожу из спорта! Удалю «Инстаграм»! Не знаю, как дальше жить и чем заниматься. Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец. Хейтеры, газ в пол! А при встрече подойдёте — сфотографируетесь. У меня всё хорошо, травм нет, останавливаться не собираюсь. Всем добра», — написал Ибрагимов на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Хадиса в социальной сети.
Напомним, Ибрагимов проиграл Долидзе уже в первом раунде. Это был третий бой россиянина в UFC и во всех он проиграл.
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