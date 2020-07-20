Хадис Ибрагимов: у меня всё хорошо, останавливаться не собираюсь

Боец UFC в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов заверил своих болельщиков, что не собирается завершать карьеру после сокрушительного досрочного поражения от Романа Долидзе на турнире UFC Fight Island 2 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Завязываю с боями, ухожу из спорта! Удалю «Инстаграм»! Не знаю, как дальше жить и чем заниматься. Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец. Хейтеры, газ в пол! А при встрече подойдёте — сфотографируетесь. У меня всё хорошо, травм нет, останавливаться не собираюсь. Всем добра», — написал Ибрагимов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хадиса в социальной сети.

Напомним, Ибрагимов проиграл Долидзе уже в первом раунде. Это был третий бой россиянина в UFC и во всех он проиграл.