Херманссон хочет получить бой с победителем поединка Тилл — Уиттакер
Боец UFC в среднем весе Джек Херманссон рассказал о дальнейших карьерных планах. Шведский спортсмен признался, что намерен получить в соперники победителя поединка между Дарреном Тиллом и Робертом Уиттакером.
«План состоит в том, чтобы встретиться с победителем противостояния Даррен Тилл — Роберт Уиттакер. Сейчас это единственный бой, в котором есть смысл. Так что буду следить за этой встречей», — приводит слова Джека Херманссона MMA Fighting.
Напомним, в ночь на 19 июля по московскому времени Херманссон выступил на турнире UFC Fight Island 2 в Абу-Даби (ОАЭ) и досрочно победил Келвина Гастелума.
Поединок Роберта Уиттакера с Дарреном Тиллом пройдёт в ночь с 25 на 26 июля по московскому времени.
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