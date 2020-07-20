Тайсон снова показал шикарную работу на лапах и мешке

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возобновлению карьеры. Американец снова показал кадры с тренировки. На видео он демонстрирует шикарную работу на лапах и мешке. Судя по всему, он также провёл лёгкий спарринг.

Соответствующее видео доступно на странице Тайсона в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, не так давно Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры. Он хочет провести несколько выставочных поединков в благотворительных целях. После того, как стало известно о его возвращении, Тайсону стали поступать предложения. Так, у него была возможности выступить в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. Заинтересованность в схватке с ним проявил и Сергей Харитонов.

Несколько дней назад стало известно, что американец примет участие в реалити-шоу, где «подерётся» с Белой акулой.