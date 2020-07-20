Тайсон снова показал шикарную работу на лапах и мешке

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возобновлению карьеры. Американец снова показал кадры с тренировки. На видео он демонстрирует шикарную работу на лапах и мешке. Судя по всему, он также провёл лёгкий спарринг.
Соответствующее видео доступно на странице Тайсона в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, не так давно Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры. Он хочет провести несколько выставочных поединков в благотворительных целях. После того, как стало известно о его возвращении, Тайсону стали поступать предложения. Так, у него была возможности выступить в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. Заинтересованность в схватке с ним проявил и Сергей Харитонов.
Несколько дней назад стало известно, что американец примет участие в реалити-шоу, где «подерётся» с Белой акулой.
- 20 июля 2020
-
23:32
-
22:53
-
21:26
-
20:45
-
19:42
-
18:41
-
17:56
-
17:26
-
15:05
-
14:00
-
13:03
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
00:54
- 19 июля 2020
-
23:04
-
21:50
-
20:25
-
18:04
-
16:59
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:45
-
12:38
-
11:43
-
11:19
-
11:09
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:45
-
09:40
-
09:23