Кормье предположил, что Нурмагомедов может не вернуться в бои
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье усомнился в том, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступит в 2020 году.
«Я не думаю, что он будет драться в этом году. Думаю, ему потребуется очень много сил, чтобы вообще когда-либо вернуться. Я просто знаю, что для него значил Абдулманап. Это было их общее путешествие. Будет ли он драться? Я не знаю. Ему понадобится найти очень много сил. Если он сможет вернуться, то не знаю, как надолго. Может быть он будет драться и показывать невероятные бои», — рассказал Кормье в интервью, фрагмент которого размещён на странице Ариэля Хельвани в «Твиттере».
Напомним, 3 июля скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет.
- 21 июля 2020
-
00:59
- 20 июля 2020
-
23:32
-
22:53
-
21:26
-
20:45
-
19:42
-
18:41
-
17:56
-
17:26
-
15:05
-
14:00
-
13:03
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
00:54
- 19 июля 2020
-
23:04
-
21:50
-
20:25
-
18:04
-
16:59
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:45
-
12:38
-
11:43
-
11:19
-
11:09
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:45
-
09:40
Партнерский контент