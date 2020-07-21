Кормье предположил, что Нурмагомедов может не вернуться в бои

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье усомнился в том, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступит в 2020 году.

«Я не думаю, что он будет драться в этом году. Думаю, ему потребуется очень много сил, чтобы вообще когда-либо вернуться. Я просто знаю, что для него значил Абдулманап. Это было их общее путешествие. Будет ли он драться? Я не знаю. Ему понадобится найти очень много сил. Если он сможет вернуться, то не знаю, как надолго. Может быть он будет драться и показывать невероятные бои», — рассказал Кормье в интервью, фрагмент которого размещён на странице Ариэля Хельвани в «Твиттере».

Напомним, 3 июля скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет.