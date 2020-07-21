Конор Макгрегор и княгиня Монако совершат 180-километровый тур на водном велосипеде

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор с княгиней Монако Шарлен отправится в тур протяжённостью 180 км на водных велосипедах.
«Отличный день для гонок на водных велосипедах с принцессой Монако Шарлин. Феноменальный спортсмен и олимпиец, мы объединяемся для путешествия на 180 км в сентябре, чтобы повысить осведомлённость в области безопасности на воде. Я не могу ждать! Благодарю вас за великий день для моей семьи, Ваше Высочество», — написал Макгрегор в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.
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