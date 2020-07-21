Менеджер Хабиба подтвердил, что тот не будет драться с Гэтжи в сентябре
Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что его подопечный не будет драться с Джастином Гэтжи на турнире UFC 253, который пройдёт в сентябре.
Напомним, изначально предполагалось, что титульный бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре, однако из-за смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля.
«Хабиб не выступит на этом турнире», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Последний бой 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив Дастина Порье. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У его ровесника Гэтжи 22 победы и два поражения в 24 боях в MMA.
Президент UFC: другого такого, как Хабиб, не будет никогда
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