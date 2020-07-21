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А. Емельяненко: Исмаилов где-то позади!

А. Емельяненко: Исмаилов где-то позади!
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь потроллил другого бойца MMA Магомеда Исмаилова в преддверии их поединка.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Емельяненко опубликовал на своей в странице в «Инстаграме» статистику, посвящённую рекордсменам ACA 107 по количеству финишей, то есть досрочно законченных боёв. Он возглавляет список с 25 финишами, при этом у него 89% побед. Что касается Исмаилова, то он занимает четвёртое место: 11 финишей и 74% побед.

«Исмаилов где-то позади!» — подписал изображение Емельяненко.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

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