Василевский: Исмаилов побьёт Емельяненко. Поколошматит хорошенько

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Василевский предсказал, что Исмаилов победит Емельяненко, и объяснил, почему так считает.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Этот бой интересен из-за того, что и Исмаилов, и Емельяненко интересные, харизматичные, активные в социальных сетях. Спортивная часть здесь уходит на второй план.

Думаю, что Мага побьёт Сашу. Нельзя сказать, что Мага маленький. Он маленький по габаритам, но весит много. Мага, мне кажется, волнуется больше, чем Саша. Будет заряжен и поколошматит хорошенько, особенно в начале. Саша в начале любит пропускать, а Мага бьёт сильно, я на себе это испытал», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.