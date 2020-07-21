А. Емельяненко: у меня удар как у встречной электрички

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что обладает ударом огромной силы — таким, что его можно сравнить со встречной электричкой.

«У меня удар как у встречной электрички...» — написал боец в «Инстаграме», прикрепив текст к изображению, на котором он стоит в боевой стойке на фоне тоннеля.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Следующим соперником Емельяненко станет средневес Магомед Исмаилов, поединок пройдёт в тяжёлом весе. Напомним, бой состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок Емельяненко — Исмаилов должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.