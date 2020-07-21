А. Емельяненко: у меня удар как у встречной электрички
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что обладает ударом огромной силы — таким, что его можно сравнить со встречной электричкой.
«У меня удар как у встречной электрички...» — написал боец в «Инстаграме», прикрепив текст к изображению, на котором он стоит в боевой стойке на фоне тоннеля.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Следующим соперником Емельяненко станет средневес Магомед Исмаилов, поединок пройдёт в тяжёлом весе. Напомним, бой состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок Емельяненко — Исмаилов должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Василевский: Исмаилов побьёт Емельяненко. Поколошматит хорошенько
- 21 июля 2020
-
13:39
-
12:31
-
12:04
-
11:00
-
10:18
-
09:40
-
09:03
-
06:52
-
00:59
- 20 июля 2020
-
23:32
-
22:53
-
21:26
-
20:45
-
19:42
-
18:41
-
17:56
-
17:26
-
15:05
-
14:00
-
13:03
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
00:54
- 19 июля 2020
-
23:04
-
21:50
-
20:25
-
18:04
-
16:59
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:45
-
12:38
Партнерский контент