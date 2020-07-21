Пётр Ян отреагировал на появление нового граффити в его честь

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, прокомментировал появление граффити, которое нарисовали в Москве после его победы над бразильцем Жозе Альдо.

Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. Ранее граффити в его честь нарисовали в Санкт-Петербурге.

«Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», — написал он в своём «инстаграме».

27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.