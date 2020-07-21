Вартанян объяснил, за счёт чего Исмаилов победит Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился прогнозом на поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Вартанян предположил, что Исмаилов победит Емельяненко, и объяснил, почему так считает.
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
«Это будет жёсткая заруба, что очевидно. Кто говорит, что бой будет шуточным, вообще не разбирается в спорте.
Победу одержит Исмаилов за счёт мотивации, каких-то неожиданностей, чёткого плана и дисциплины», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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