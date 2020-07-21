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Алексей Олейник выразил надежду за 2-3 раунда закончить бой с Льюисом

Алексей Олейник выразил надежду за 2-3 раунда закончить бой с Льюисом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка с американцем Дерриком Льюисом. Бой Олейник — Льюис состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 8 августа.

«В бою с Льюисом скорость не является ключом к победе. Не думаю о скорости, меня беспокоят техника и выносливость, а не скорость.

Я почти уверен, что в состоянии драться все пять раундов. Но мне такое не нравится. Такое нравится, может, разве что легковесам, но не тяжеловесам. Хотя произойти такое может.

Надеюсь, бой завершится до пятого раунда. Может быть, во втором или третьем раунде», — рассказал российский боец в интервью, опубликованном в YouTube-канале Line Movement.

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