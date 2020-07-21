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Шон О'Мэлли: у таких, как Пётр Ян, синдром коротышки

Шон О'Мэлли: у таких, как Пётр Ян, синдром коротышки
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, поделился мнением о чемпионе дивизиона Петре Яне. О'Мэлли, чей рост составляет 180 см, потроллил 170-сантиметрового россиянина.

По словам американца, он не принимает близко к сердцу трэшток в свой адрес, но в то же время сам старается побольнее уколоть оппонента.

«Эти парни могут говорить что угодно, делать что угодно — ничего личного. Я расцениваю это, и твиты в социальных сетях в том числе, как бизнес.

У людей невысокого роста вроде Петра, Коди [Гарбрандта], Генри [Сехудо] есть синдром коротышки. Они из-за этого злятся, и это уже личное.

Я точно в его [Яна] голове. Он думает обо мне. Думаю, он мечтает о бое со мной, просыпается и просит кого-то, чтобы ему помогли написать твит», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

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