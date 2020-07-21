Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт без зрителей

Бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт без зрителей
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

На поединок с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова не будут допущены зрители, отмечается в сообщении промоушена ACA в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить, что турнир АСА 107 пройдёт в формате телевизионного шоу, без зрителей.

Мы сделали всё возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края — ввиду продления «режима повышенной готовности» до 3 августа.

В связи с этим мы вынуждены вернуть зрителям деньги за купленные билеты. Приносим свои извинения за возможные доставленные неудобства.

Прямая трансляция будет доступна эксклюзивно на нашем сайте по системе PPV: ppv.aca-mma.com», — отмечается в сообщении.

Василевский: Исмаилов побьёт Емельяненко. Поколошматит хорошенько
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020