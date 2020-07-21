Бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт без зрителей

На поединок с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова не будут допущены зрители, отмечается в сообщении промоушена ACA в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
«Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить, что турнир АСА 107 пройдёт в формате телевизионного шоу, без зрителей.
Мы сделали всё возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края — ввиду продления «режима повышенной готовности» до 3 августа.
В связи с этим мы вынуждены вернуть зрителям деньги за купленные билеты. Приносим свои извинения за возможные доставленные неудобства.
Прямая трансляция будет доступна эксклюзивно на нашем сайте по системе PPV: ppv.aca-mma.com», — отмечается в сообщении.
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