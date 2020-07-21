Тимур Валиев подписал контракт с UFC
Боец смешанных единоборств Тимур Валиев подписал контракт с UFC. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».
«Спасибо всем за поздравления и слова поддержки. Мы долго шли к этому, настало время показать, на что я способен. Пришло время засиять», — написал Валиев на своей странице в «Инстаграме», проставив хештег UFC.
Отметим, что в комментариях Валиева поздравил экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар, с которым Тимур является одноклубником. Валиев уже долгое время тренируется и выступает в США. С 2014 по 2016 год он выступал в престижной лиге WSOF и в шести поединках победил пять раз. С 2017 года Тимур бился в лиге PFL, правопреемнице WSOF.
Всего в смешанных единоборствах на счету Валиева 16 поединков, в 14 из них он победил.
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