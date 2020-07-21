Минаков — о бое А. Емельяненко — Исмаилов: не думаю, что всё однозначно

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, отметив, что называть Емельяненко явным фаворитом встречи преждевременно.
«Бой Исмаилова с Емельяненко будет интереснее боя Саши с Кокляевым в любом случае. Там никакой конкуренции не ожидалось, а тут два хороших спортсмена, пусть и из разных весовых категорий. Будет интересно посмотреть. Я не думаю, что всё так однозначно. Исмаилов может тактически грамотно подойти к бою и переводить Емельяненко в партер.
Магомед может отлично бороться и контролировать, а у Саши это слабая сторона, невзирая на то что он позиционирует себя как борец. С другой стороны, к Емельяненко нужно суметь подойти. Саша очень хорошо двигается на ногах, очень хорошо чувствует дистанцию, и у него очень сильные и хлёсткие удары", — рассказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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