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«Кто такой этот О'Мэлли?» Тактаров заступился за Яна

«Кто такой этот О'Мэлли?» Тактаров заступился за Яна
Бокс/ММА / UFC 0

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров заступился за чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, которого другой спортсмен из UFC Шон О'Мэлли назвал человеком с «синдромом коротышки».

«Шон О’Мэлли заявил, что у таких, как Пётр Ян, синдром коротышки? А кто такой этот Шон? Выступает в легчайшей весовой категории – пусть и остаётся там, вырастет – тогда будем его слушать. Люди могут болтать всё что угодно. Я за последние три года многого наслушался, а потом оказывается, что люди не то имели в виду, повторить слова не могут, кто-то уже и не разговаривает больше…

Зачем всё это слушать? Просто человек хотел привлечь к себе внимание, чтобы о нём вспомнили», – сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Шон О'Мэлли: у таких, как Пётр Ян, синдром коротышки
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