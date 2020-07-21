Сен-Пьер: Хабиб — идеальный боец

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибе Нурмагомедове, назвав соперника «идеальным бойцом».

«Идея боя с Хабибом захватывающая. Как боец, который не мыслит как нормальный человек, могу сказать, что всегда хочется драться с теми, кто кажется неуязвимым. Он словно идеальные боец, который ни разу не проигрывал. Вокруг него аура неуязвимости. Так что хотелось бы провести такую встречу. Это не вопрос денег. Да, деньги важны, но в данном случае они не на первом месте. Это вопрос славы, достижения и истории», — приводит слова канадского спортсмена BJ Penn.

Напомним, что официально Жорж Сен-Пьер завершил карьеру.