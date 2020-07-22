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Шон О'Мэлли рассказал, что вражда Конора с Хабибом стала для него уроком

Шон О'Мэлли рассказал, что вражда Конора с Хабибом стала для него уроком
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Шон О'Мэлли рассказал, что треш-ток для него не более, чем часть бизнеса. Спортсмен отметил, что не собирается допускать ошибок экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который пересёк допустимую черту в противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым и превратил это в личную вражду.

«Для меня это всегда будет бизнесом. Мне кажется, Конор был очень хорош в этом деле, до тех пор, пока не столкнулся с Хабибом Нурмагомедовым. Думаю, тогда это переросло в личное и это сыграло с ним злую шутку. Я определённо вынес урок из противостояния Конор — Хабиб и не позволю появиться чему-то личному», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

Напомним, что Шон О'Мэлли выступает в легчайшем весе и в будущем может стать соперником Петра Яна.

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