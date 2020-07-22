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Федерация бокса России анонсировала трансляцию Международного дня бокса

Федерация бокса России анонсировала трансляцию Международного дня бокса
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Федерация бокса России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» анонсировала трансляцию, посвящённую Международному дню бокса, который отмечается сегодня, 22 июля.

«22 июля в 12:00 по московскому времени стартует праздничная трансляция Международного дня бокса. В рамках эфира мы пообщаемся со звёздами российского и мирового бокса, тренерами и функционерами. Расскажем о главных достижениях отечественной школы бокса и социальных инициативах федерации, а также проведём розыгрыши среди зрителей.

Кроме того, мы проведём онлайн-концерт с участием Риты Дакоты, Виктории Черенцовой и Романа Жигана, а также анонсируем новый клип хип-хоп-исполнителя Krec, снятый в память о Максиме Дадашеве. Включайтесь», — отмечается в сообщении организации.

Международный день бокса пройдёт 22 июля в онлайн-формате
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