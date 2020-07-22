Пётр Ян ответил на вызов Фигейредо

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян ответил на вызов, который ему бросил бразилец Дейвисон Фигейредо. Напомним, в минувшие выходные Фигейредо на турнире UFC на «Бойцовском острове» победил бразильца Джозефа Бенавидеса и завоевал пояс в наилегчайшем весе, после чего изъявил желание сразиться с Яном.
«Ну пусть поднимается (в более тяжёлую весовую категорию. — Прим. «Чемпионата»), что я могу ему сказать. У меня есть в копилке бразильцы, ещё один будет. Так что, если Фигейредо хочет и ему дадут такую возможность, пусть приходит, это интересно», — приводит слова российского бойца Sports.ru.
На счету Яна 15 побед и одно поражение в 16 поединках в смешанных единоборствах. У Фигейредо 19 побед и одно поражение в 20 боях в MMA.
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