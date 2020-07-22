Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шестилетний мальчик, который спас сестру от собаки, получил чемпионский пояс WBC. Фото

Шестилетний мальчик, который спас сестру от собаки, получил чемпионский пояс WBC. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Шестилетний мальчик по имени Бриджер Уокер, который спас сестру от нападения собаки, получил чемпионский пояс WBC.

Ранее стало известно, что в организации решили таким образом отметить храбрый поступок мальчика. Собака искусала его, и на его лицо наложили множество швов.

«И вот новый чемпион мира по версии WBC Бриджер «Самый Смелый Человек На Земле» Уокер», — отмечается в сообщении WBC.

Посмотреть фотографию мальчика с поясом можно в официальном «инстаграме» WBC.

Подписчики поприветствовали такое решение WBC. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Маленький герой!»
«Это потрясающе! Он настоящий чемпион мира».
«Этот парень должен пойти в бокс или в MMA. Представьте, какова история...»

Шестилетний мальчик спас сестру от собаки. За это его признали почётным чемпионом по боксу
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020