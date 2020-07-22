Шестилетний мальчик, который спас сестру от собаки, получил чемпионский пояс WBC. Фото

Шестилетний мальчик по имени Бриджер Уокер, который спас сестру от нападения собаки, получил чемпионский пояс WBC.

Ранее стало известно, что в организации решили таким образом отметить храбрый поступок мальчика. Собака искусала его, и на его лицо наложили множество швов.

«И вот новый чемпион мира по версии WBC Бриджер «Самый Смелый Человек На Земле» Уокер», — отмечается в сообщении WBC.

Посмотреть фотографию мальчика с поясом можно в официальном «инстаграме» WBC.

Подписчики поприветствовали такое решение WBC. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Маленький герой!»

«Это потрясающе! Он настоящий чемпион мира».

«Этот парень должен пойти в бокс или в MMA. Представьте, какова история...»