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Владимир Путин поздравил с Международным днём бокса

Владимир Путин поздравил с Международным днём бокса
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Президент России Владимир Путин опубликовал поздравление с Международным днём бокса, который отмечается сегодня, 22 июля.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Международным днём бокса.

Этот масштабный фестиваль уже прочно вошёл в календарь физкультурных мероприятий России, вовлёк в свою орбиту многочисленных энтузиастов. Его популярность – яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъёме и с каждым годом обретает всё больше сторонников.

Очень важно, что благодаря инициативности и творческому подходу организаторов, поддержке СМИ, интернет-площадок добрая традиция Международного дня бокса, несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, получила продолжение. Уверен, что нынешний современный онлайн-формат позволит в полной мере реализовать просветительскую, образовательную задачу вашего фестиваля, а значит, привлечь к боксу, его истории и современному развитию интерес самой широкой общественности.

Желаю всем здоровья, успехов и незабываемых впечатлений», — приводятся слова президента России на его официальном сайте.

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