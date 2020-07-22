Владимир Путин поздравил с Международным днём бокса

Президент России Владимир Путин опубликовал поздравление с Международным днём бокса, который отмечается сегодня, 22 июля.
«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Международным днём бокса.
Этот масштабный фестиваль уже прочно вошёл в календарь физкультурных мероприятий России, вовлёк в свою орбиту многочисленных энтузиастов. Его популярность – яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъёме и с каждым годом обретает всё больше сторонников.
Очень важно, что благодаря инициативности и творческому подходу организаторов, поддержке СМИ, интернет-площадок добрая традиция Международного дня бокса, несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, получила продолжение. Уверен, что нынешний современный онлайн-формат позволит в полной мере реализовать просветительскую, образовательную задачу вашего фестиваля, а значит, привлечь к боксу, его истории и современному развитию интерес самой широкой общественности.
Желаю всем здоровья, успехов и незабываемых впечатлений», — приводятся слова президента России на его официальном сайте.
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