Гаджимагомедов: когда не хотел идти в зал, меня провожала мама

Чемпион мира 2019 года по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов, завоевавший этот титул на турнире в Екатеринбурге, рассказал, что у него не всегда было желание идти в зал, чтобы тренироваться. В подобных случаях инициативу брала на себя его мама.

«Победу я посвятил своей маме. Она очень обрадовалась, она всегда этого хотела.

Когда я не хотел идти в зал, она сама меня провожала до него. У неё была мечта сидеть и смотреть по телевизору, как её сын боксирует.

Чемпионат мира был хороший и запоминающийся. Была сильная поддержка, весь Екатеринбург болел за нас, это помогало», — рассказал боксёр в ходе онлайн-конференции, посвящённой Международному дню бокса.

23-летний Гаджимагомедов выступает в любительском боксе в тяжёлой весовой категории. Он — чемпион мира (2019), чемпион Европы (2019), серебряный призёр чемпионата Европы (2017).