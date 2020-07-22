Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. До этого Исмаилов выступал в среднем весе, а Емельяненко представляет тяжёлую весовую категорию.

«Вес у меня примерно 97 кг. Это обычный мой вес между боями», — приводит слова бойца ТАСС.

Исмаилов добавил, что непривычный вес скажется на его действиях, но не сильно.

«Конечно, и устаёшь быстрее, и реакция чуть медленнее. Но это ничего», — заверил он.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.