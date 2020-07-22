Певица Рита Дакота поучаствовала в боксёрской тренировке. Видео
Известная российская певица Рита Дакота приняла участие в боксёрской тренировке, организованной Федерацией бокса России. Помимо неё в тренировке поучаствовал генеральный секретарь Федерацией бокса России Умар Кремлёв, мероприятие было приурочено к Международному дню бокса, который отмечается сегодня, 22 июля.
«Очень хорошо, когда артисты интересуются боксом! Провели тренировку с певицей и блогером Ритой Дакотой в преддверии Международного дня бокса», — отмечается в подписи к видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Умара Кремлёва.
После тренировки певица рассказала, что ей понравилось мероприятие, а Кремлёв посоветовал ей продолжать занятия на регулярной основе и подарил ей боксёрские перчатки.
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