Певица Рита Дакота поучаствовала в боксёрской тренировке. Видео

Известная российская певица Рита Дакота приняла участие в боксёрской тренировке, организованной Федерацией бокса России. Помимо неё в тренировке поучаствовал генеральный секретарь Федерацией бокса России Умар Кремлёв, мероприятие было приурочено к Международному дню бокса, который отмечается сегодня, 22 июля.

«Очень хорошо, когда артисты интересуются боксом! Провели тренировку с певицей и блогером Ритой Дакотой в преддверии Международного дня бокса», — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Умара Кремлёва.

После тренировки певица рассказала, что ей понравилось мероприятие, а Кремлёв посоветовал ей продолжать занятия на регулярной основе и подарил ей боксёрские перчатки.