Бетербиев признался, что опасается Мэн Фаньлуна
Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев рассказал, что не стоит недооценивать китайского боксёра Мэн Фаньлуна, который станет его следующим соперником.
«Фаньлун — хороший левша, у него хорошая любительская карьера, в профессионалах у него хорошая статистика. Если он непопулярный, это не значит, что он не опасный. Он боксёр, а значит, уже опасен», — рассказал Бетербиев в ходе онлайн-конференции, посвящённой Международному дню бокса.
Напомним, ранее стало известно, что бой Бетербиев — Мэн Фаньлун состоится 25 сентября в Екатеринбурге. Изначально бой должен был состояться в марте в Канаде, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
Защиту титула Артура Бетербиева перенесли в Россию
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