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Бетербиев признался, что опасается Мэн Фаньлуна

Бетербиев признался, что опасается Мэн Фаньлуна
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев рассказал, что не стоит недооценивать китайского боксёра Мэн Фаньлуна, который станет его следующим соперником.

«Фаньлун — хороший левша, у него хорошая любительская карьера, в профессионалах у него хорошая статистика. Если он непопулярный, это не значит, что он не опасный. Он боксёр, а значит, уже опасен», — рассказал Бетербиев в ходе онлайн-конференции, посвящённой Международному дню бокса.

Напомним, ранее стало известно, что бой Бетербиев — Мэн Фаньлун состоится 25 сентября в Екатеринбурге. Изначально бой должен был состояться в марте в Канаде, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

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