А. Емельяненко и Исмаилов внезапно встретились у лифта. Видео
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, где показано, как он у лифта встретился с другим бойцом MMA Александром Емельяненко, который станет его следующим соперником. В настоящее время оба бойца находятся в Сочи, где 24 июля состоится их поединок.
На видео бойцы подшучивают друг над другом, Исмаилов даже попытался в шутку пройти в ноги Емельяненко.
«Внезапная и очень опасная встреча у лифта!» — подписал он видео.
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
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