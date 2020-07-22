А. Емельяненко и Исмаилов внезапно встретились у лифта. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, где показано, как он у лифта встретился с другим бойцом MMA Александром Емельяненко, который станет его следующим соперником. В настоящее время оба бойца находятся в Сочи, где 24 июля состоится их поединок.

На видео бойцы подшучивают друг над другом, Исмаилов даже попытался в шутку пройти в ноги Емельяненко.

«Внезапная и очень опасная встреча у лифта!» — подписал он видео.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.