Мехонцев: по-доброму и хорошему завидую своим младшим товарищам

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился мыслями о развитии бокса за последнее десятилетие.



«11 лет назад я был триумфатором в Милане, а совсем недавно прошёл чемпионат мира в Екатеринбурге. Я очень рад за своих младших товарищей, рад за то, как развивается бокс. Жаль, что мой чемпионат не показывали по телевизору. Мои родные не могли увидеть мои победы и бои. Сейчас у бокса постоянные трансляции, индустрия шагает вперед. По-доброму и хорошему завидую своим младшим товарищам.



Чемпионат мира в Екатерибурге был очень крутой. Больше всегда достаётся Москве, но хочется, чтобы такие турниры больше принимали города, как Екатеринбург. Можно, например, в Сочи.



Моё участие в фильме по поводу 75-летия Победы? Это было интересно попробовать себя актёром. Сначала напрягло, что режиссёр девушка, а потом я с ней пообщался, и всё прошло как песня. Больше меня интересует в этом фильме моя роль. Бокс — индивидуальный вид спорта, да и люди эгоисты», — передаёт слова Мехонцева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.