Бивол: верю, что бой с Бетербиевым состоится

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился мыслями о своём будущем.



«Если мы обратим внимание на мир бокса, то новостей мало, это печально. Хочется, чтобы всё вернулось в привычное русло, но о ближайших планах ничего сказать не могу. Появилась большая очередь из желающих, но у них нет конкретных планов. Многие сейчас в подвешенном состоянии. Есть опасения, что в этом году не выйду на ринг. Я бы рад понимать, что это будет возможно, но если нет, то ничего страшного. У всех были моменты с паузами в карьере.



Я никогда не говорю, что против места проведения боя. Есть предпочтение по штатам. Если будет российский город, то я тоже не против.



Я нахожусь в поддерживающем состоянии, бегаю кроссы, играю в футбол и тренируюсь четыре раза в неделю. Сейчас оценю состояние в 40%, чтобы можно было побыстрее стартануть при начале подготовки.



Бетербиев? Сейчас Артур владеет двумя поясами, а я одним. Люди всегда должны сравнивать боксёров. Это всё издержки профессии, если задают одинаковые вопросы. Больше вопросов задавали Мейвезеру и Пакьяо, ещё когда у них не было боя. Я верю, что наш бой состоится. Я даже верю, что когда-нибудь смогу отбоксировать с Канело», — передаёт слова Дмитрия Бивола корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.