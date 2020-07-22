BFC 57: полный кард турнира

В Prime Hall (Минск, Беларусь) завтра, 23 июля, на вечере смешанных единоборств BFC 57 пройдёт два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.
Кард BFC 57, кикбоксинг
Даниил Ермоленко (Беларусь) — Абубакар Диагурага (Франция)
Артем Жигайлов (Россия) — Джавид Рзаев (Азербайджан)
Мария Валент (Беларусь) — Вероника Прокофьева (Россия)
Данила Квач (Беларусь) — Вадим Попан (Молдавия)
Влад Роголевич (Беларусь) — Кирилл Куц (Беларусь)
Дмитрий Бисюк (Беларусь) — Вадим Возный (Беларусь).
Кард BFC 57, ММА
Шамиль Яхьяев (Беларусь) — Владимир Лубко (Россия)
Эдуард Арустамян (Армения) — Владимир Федин (Россия)
Василий Бабинцев (Россия) — Сергей Чмель (Россия)
Александр Липский (Украина) — Расул Султанов (Россия)
Дмитрий Невский (Россия) — Дмитрий Кривулец (Россия)
Михаил Грамович (Беларусь) — Дмитрий Граев (Беларусь).
- 22 июля 2020
-
22:51
-
21:47
-
19:56
-
18:36
-
17:35
-
17:31
-
15:54
-
15:41
-
15:23
-
15:02
-
14:35
-
14:01
-
13:31
-
12:33
-
12:00
-
11:02
-
10:46
-
09:41
-
09:04
-
00:34
-
00:02
- 21 июля 2020
-
23:14
-
22:42
-
21:20
-
20:25
-
19:53
-
19:16
-
18:38
-
17:18
-
16:18
-
16:01
-
15:07
-
14:33
-
14:17
-
13:39