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Пётр Ян встретился с олимпийским чемпионом Романом Власовым

Пётр Ян встретился с олимпийским чемпионом Романом Власовым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян провёл встречу с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. Фото Ян опубликовал в своём «инстаграме».

«Рад знакомству с достойным сибиряком, двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым.

Человек, сделавший себя сам. Наглядно показавший, что недостижимых целей нет. Только большое уважение тебе», — написал Ян.

Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. Ранее граффити в его честь нарисовали в Санкт-Петербурге.

27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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