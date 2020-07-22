Пётр Ян встретился с олимпийским чемпионом Романом Власовым

Российский боец UFC Пётр Ян провёл встречу с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. Фото Ян опубликовал в своём «инстаграме».
«Рад знакомству с достойным сибиряком, двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым.
Человек, сделавший себя сам. Наглядно показавший, что недостижимых целей нет. Только большое уважение тебе», — написал Ян.
Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. Ранее граффити в его честь нарисовали в Санкт-Петербурге.
27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
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