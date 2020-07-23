Хабиб опубликовал первый пост после смерти отца

Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал первую запись после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Нурмагомедов опубликовал фотографию с отцом.
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: „Тьфу!“ — не кричи на них и обращайся к ним почтительно.
Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: „Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком“, — подписал фотографию цитатой из Корана Хабиб Нурмагомедов.
«Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха», — добавил Нурмагомедов.
Напомним, 3 июля скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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