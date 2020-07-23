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Главный бой UFC Fight Night 173 отменён. У Алданы обнаружен коронавирус

Главный бой UFC Fight Night 173 отменён. У Алданы обнаружен коронавирус
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканского бойца Ирен Алданы, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, отменён. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в «Инстаграме».

Алдана через социальные сети подтвердила, что отмена поединка связана с результатами её теста на коронавирус. Она не скрывала своего удивления, поскольку вела подготовку к бою в режиме изоляции. По её словам, с ней всё в порядке и она уже чувствует себя лучше. Ирен подчеркнула, что настроена провести бой с Холм в будущем. Возможно, он состоится в октябре.

Турнир UFC Fight Night 173 возглавят Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян. Этот бой пройдёт 1 августа. Брансон и Шахбазян входят в первую десятку рейтинга средневесов UFC.

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