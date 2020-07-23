Пётр Ян совершает утреннюю пробежку по Красной площади

Российский боец Пётр Ян, который на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе, в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором показано, как он совершает пробежку по Красной площади.

Видео можно посмотреть, пройдя по этой ссылке.

Ранее стало известно, что Ян по медицинским причинам был отстранён от боёв на 30 дней. Без контактов на тренировках россиянина отстранили на 21 день. Его соперника Жозе Альдо отстранили от боёв на 45 дней и 30 дней без контакта.



Напомним, на счету 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в 16 боях в смешанных единоборствах. В минувшие выходные бразилец Дейвисон Фигейредо на турнире UFC на «Бойцовском острове» победил бразильца Джозефа Бенавидеса и завоевал пояс в наилегчайшем весе, после чего изъявил желание сразиться с Яном.