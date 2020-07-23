Пётр Ян на подаренном ему Мерседесе едет в аэропорт, встречать жену и детей

Российский боец Пётр Ян, который на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе, в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором показано, как он едет в аэропорт встречать свою семью.



Видео можно посмотреть, пройдя по этой ссылке.



Ранее стало известно, что основатель клуба «Архангел Михаил», глава Русской медной компании Игорь Алтушкин поздравил чемпиона UFC Петра Яна с завоеванием титула в легчайшем весе и подарил бойцу элитный внедорожник «Мерседес» GLE 450.



Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над экс-чемпионом промоушена в полулёгком весе Жозе Алду, таким образом завоевав титул.