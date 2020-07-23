А. Емельяненко: Исмаилова хватит на один раунд. Потом он устанет

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Емельяненко заявил, что не сомневается в победе над оппонентом, и добавил, что рассчитывает добиться успеха как можно раньше.

«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — приводит слова бойца ТАСС.

Ранее в «Инстаграме» появилось видео, где запечатлена внезапная встреча Емельяненко и Исмаилова у лифта.