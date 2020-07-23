А. Емельяненко: Исмаилова хватит на один раунд. Потом он устанет
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Емельяненко заявил, что не сомневается в победе над оппонентом, и добавил, что рассчитывает добиться успеха как можно раньше.
«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — приводит слова бойца ТАСС.
Ранее в «Инстаграме» появилось видео, где запечатлена внезапная встреча Емельяненко и Исмаилова у лифта.
А. Емельяненко и Исмаилов внезапно встретились у лифта. Видео
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