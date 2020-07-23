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Альварес и Головкин договорились о третьем бое

Альварес и Головкин договорились о третьем бое
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA мексиканец Сауль Альварес и обладатель поясов IBF и IBO в той же весовой категории представитель Казахстана Геннадий Головкин договорились о третьем поединке. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своём «твиттере».

Журналист, ссылаясь на источники, утверждает, что Альварес заработает за бой $ 45 млн, а Головкин — $ 30 млн. Поскольку второй бой принёс организаторам $ 27 млн, было принято решение, что третий поединок без зрителей проводить не будут. Ориентировочная дата боя — май 2021 года.

Напомним, в первом поединке, который состоялся в сентябре 2017 года, была зафиксирована ничья, а во втором бою Альварес победил решением большинства судей.

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