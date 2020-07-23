Стали известны результаты взвешивания Емельяненко и Исмаилова перед боем
Состоялась церемония взвешивания Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, которые завтра, 24 июля, проведут бой в Сочи. Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова: вес Александра — 117,1 кг, вес Магомеда — 94,6 кг. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, 3 поражения и одна ничья в MMA.
А. Емельяненко: Исмаилова хватит на один раунд. Потом он устанет
- 23 июля 2020
-
10:32
-
10:20
-
10:10
-
09:39
-
09:02
-
07:45
-
06:47
-
03:46
-
02:16
-
00:58
- 22 июля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:47
-
19:56
-
18:36
-
17:35
-
17:31
-
15:54
-
15:41
-
15:23
-
15:02
-
14:35
-
14:01
-
13:31
-
12:33
-
12:00
-
11:02
-
10:46
-
09:41
-
09:04
-
00:34
-
00:02
- 21 июля 2020
-
23:14
-
22:42
-
21:20
Партнерский контент