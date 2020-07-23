Стали известны результаты взвешивания Емельяненко и Исмаилова перед боем

Состоялась церемония взвешивания Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, которые завтра, 24 июля, проведут бой в Сочи. Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова: вес Александра — 117,1 кг, вес Магомеда — 94,6 кг. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, 3 поражения и одна ничья в MMA.