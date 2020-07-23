Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов. Бойцы не удержались от шуток

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед поединком, который состоится в Сочи завтра, 24 июля. Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

В видео, опубликованном на странице промоушена ACA в «Инстаграме», показано, как бойцы не только провели дуэль взглядов, но и обменялись шутками.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, 7 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, 3 поражения и одна ничья в MMA.