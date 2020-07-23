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Исмаилов: шоу — это когда ты нагло поднимаешься и тяжа выносишь

Исмаилов: шоу — это когда ты нагло поднимаешься и тяжа выносишь
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи завтра, 24 июля, и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Средневес Исмаилов заверил, что постарается победить тяжеловеса Емельяненко, несмотря на то что для него это будет первый поединок в тяжёлой весовой категории.

«Будет он больше или меньше, это без разницы, я со всякими дрался, большими и маленькими.

Он говорит, что я выхожу не победить, а сделать шоу? Победить Александра Емельяненко — это и есть шоу, правильно? Когда ты нагло поднимаешься и тяжа выносишь. А проиграть — это не шоу. Это просто поражение», — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.

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