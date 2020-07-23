Шлеменко показал видео, как тренирует удар с разворота ногой в печень

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он тренирует удар с разворота ногой в печень. Напомним, Шлеменко известен тем, что активно выступает за трезвый образ жизни, призывая россиян не употреблять алкоголь.

«Отработка удара с разворота ногой в печень! Тренировки на улице продолжаются, хорошо, что погода радует в этом году.

В Омске сейчас отличная погода и прекрасное лето, а как в других регионах России? Кто откуда?» — подписал он видео.

36-летний Шлеменко выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, победив Дэвида Бранча. Всего на его счету 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.