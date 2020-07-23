Харитонов назвал несерьёзным бой Емельяненко — Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что его не интересует поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, и назвал бой несерьёзным.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи завтра, 24 июля, и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Фаворит боя Емельяненко — Исмаилов? Я же не знаю, в каком состоянии находится Магомед. Я не слежу за этим. Мне этот бой неинтересно смотреть. Посмотрю потом в записи. Я больше люблю наблюдать за серьёзными противостояниями.

Считаю ли я этот бой несерьёзным? Конечно. И я не удивлюсь, если Магомед выиграет. Что тут удивительного?» — приводит слова Харитонова Sport24.