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Харитонов назвал несерьёзным бой Емельяненко — Исмаилов

Харитонов назвал несерьёзным бой Емельяненко — Исмаилов
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что его не интересует поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, и назвал бой несерьёзным.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи завтра, 24 июля, и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Фаворит боя Емельяненко — Исмаилов? Я же не знаю, в каком состоянии находится Магомед. Я не слежу за этим. Мне этот бой неинтересно смотреть. Посмотрю потом в записи. Я больше люблю наблюдать за серьёзными противостояниями.

Считаю ли я этот бой несерьёзным? Конечно. И я не удивлюсь, если Магомед выиграет. Что тут удивительного?» — приводит слова Харитонова Sport24.

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