«Лютая измена посетила!» Емельяненко подколол Исмаилова, впечатлённого его тренировкой
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подшутил над другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым, с которым он проведёт бой завтра, 24 июля.
Емельяненко выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он прыгает на скакалке, а Исмаилов за этим внимательно наблюдает. Судя по реакции Магомеда, он остался впечатлён тренировкой Александра.
«Лютая измена Исмаилова посетила. И это только разминка на скакалке!» — подписал видео Емельяненко.
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится в Сочи. Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов. Бойцы не удержались от шуток
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