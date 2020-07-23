«Лютая измена посетила!» Емельяненко подколол Исмаилова, впечатлённого его тренировкой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подшутил над другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым, с которым он проведёт бой завтра, 24 июля.

Емельяненко выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он прыгает на скакалке, а Исмаилов за этим внимательно наблюдает. Судя по реакции Магомеда, он остался впечатлён тренировкой Александра.

«Лютая измена Исмаилова посетила. И это только разминка на скакалке!» — подписал видео Емельяненко.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится в Сочи. Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.