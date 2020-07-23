Видео. Интро боксёрского турнира KOld wars
Сегодня, 23 июля, в Минске состоится вечер профессионального бокса под названием KOld wars. В его карде состоится три поединка. В главном из них выступит экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Иса Чаниев (13-3, 6 КО). Противостоять ему будет экс-претендент на титул чемпиона Украины, перспективный 21-летний Владислав Мельник (11-1, 6 КО).
Для Чаниева эта встреча будет первой в 2020 году. В минувшем году он появлялся на ринге дважды. В феврале в титульном бою россиянин досрочно уступил Ричарду Комми, а в октябре потерпел неоднозначное поражение от Павла Маликова.
Короткое видео, посвящённое предстоящему турниру в столице Беларуси, доступно на «Чемпионате».
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