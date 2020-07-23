А. Емельяненко признался, что из-за хронической травмы носа не может им дышать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии поединка с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым рассказал о хронической травме носа, из-за которой он не может нормально дышать.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Я всегда дышу ртом, потому что у меня хроническая травма носа. Он весь сломан, я не могу им дышать», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, 3 поражения и 1 ничья в MMA.